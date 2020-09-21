Авдеевка, Украина, , 16:33 — REGNUM В Авдеевке на подконтрольной Украине территории ДНР был задержан местных житель, у которого выявили взрывоопасные предметы. Об этом сообщила 21 сентября пресс-служба Национальной полиции области.

По данным полицейских, подозреваемый пытался переслать боеприпасы при помощи службы доставки.

«По словам мужчины, недавно к нему обратился малознакомый и попросил отправить в Днепропетровскую область коробку с вещами, о содержании которой ничего не сообщил», — рассказали в пресс-службе.

В ходе осмотра в коробке нашли два корпуса гранат РГД-5, шесть запалов УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 граммов каждая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске был задержан подозреваемый, который мог бросить гранату РГД-5 в сторону двух мужчин.

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