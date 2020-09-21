Чебоксары, , 15:51 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика, который получил смертельный удар током. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

В ведомстве отмечают, что ЧП произошло 20 сентября недалеко от села Хыркасы Чебоксарского района. По предварительным данным управления, около 18:20 часов 12-летний мальчик «забрался на металлическую вышку линии электропередач, где дотронулся до высоковольтных проводов и получил удар током». Правоохранители сообщают, что от полученных травм школьник скончался на месте происшествия.

По данному факту устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрошены очевидцы.

Следственное управление по Чувашии призывает родителей провести с детьми «разъяснительные беседы» о недопустимости игр вблизи высоковольтных подстанций и ЛЭП, которые являются зонами повышенной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии расследовалось уголовное дело по факту гибели рабочего от поражения электрическим током из-за короткого замыкания. Обвинение предъявлено главному энергетики частной компании, который признал свою вину в нарушении правил безопасности.

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