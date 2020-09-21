Париж, , 15:41 — REGNUM На западе Франции в графике движения поездов произошёл сбой. Причина инцидента достаточно необычная. Как заявили в Национальном обществе железных дорог (SNCF), это два сбежавших кенгуру, об исчезновении которых ранее заявил частный владелец, сообщает газета Parisien.

Уточняется, что животные появились на одной из железнодорожных линий, которая ведёт из Ла-Рош-сюр-Йон к городу Нанту, утром 21 сентября. Машинистам пришлось снизить скорость поездов, чтобы не сбить их и избежать аварии. В результате это привело к значительным задержкам поездов по всему маршруту.

https://twitter.com/TERPays2LaLoire/status/1307931106281390080

В настоящее время поисками животных занимаются сотрудники местной жандармерии.