Томск, , 15:38 — REGNUM Около 200 человек дали показания в ходе доследственной проверки по факту резкого ухудшения самочувствия блогера Алексея Навального во время перелёта из Томска в Москву. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

«Это граждане, которые контактировали с Навальным, либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — уточнили в полиции.

Следователи анализируют эти показания, а также другие сведения и заключения экспертов, чтобы восстановить картину произошедшего 20 августа. Доследственная проверка продолжается.

Кроме того, сотрудники полиции снова допрашивают сотрудников так называемого Фонда борьбы с коррупцией, основанного блогером, из-за появления в интернете видеороликов и комментариев о различных версиях инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Навальный, который впал в кому после экстренной посадки самолёта в Омске, несколько дней назад заявил, что ему стало лучше. Он продолжает лечение в германской клинике «Шарите».

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