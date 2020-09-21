Черкесск, , 14:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии не удается потушить лесной пожар, который возник 14 сентября в Учкуланском лесничестве. С тех пор его площадь увеличилась уже до 25,1 гектара, сообщили 21 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

К тушению пожара в настоящее время привлечена группировка сил и средств в количестве 53 человек и 13 единиц техники. Продолжает работать на месте происшествия и вертолет МИ-8, оборудованный водосливным устройством для тушения пожаров.

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии КЧР, сложность в тушении огня связана с чрезвычайно сухой погодой, а также сильным ветром и сложным рельефом местности.

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