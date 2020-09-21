Ижевск, , 14:42 — REGNUM В Удмуртии задержаны двое жителей Башкирии, подозреваемые краже золотых украшений из ломбарда. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, следствие полагает, что ночью злоумышленники проникли в один из комиссионных магазинов в Сарапуле, отжав рольставни кусачками. Затем они разбили десять витрин и похитил золотые украшения общей стоимостью около 15 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»).

«Выяснилось, что мужчины заранее подготовились к краже: они присмотрели данный магазин ещё в марте текущего года и приобрели специальный прибор для отключения сигнализации. В ходе обысков у фигурантов было обнаружено и изъято похищенное имущество», — добавила представитель МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, летом сотрудники полиции Оренбурга задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в разбойном нападении на ломбард в столице Оренбургской области. преступление совершено летом 2016 года. Группа злоумышленников вела наблюдение за работой ломбарда по ул. Салмышская. Когда в помещении не было охраны, преступники ворвались в ломбард и, угрожая ножом сотруднице, потребовали деньги и ювелирные украшения. Тогда из ломбарда похитили 67 500 рублей и изделия из золота на сумму свыше 600 тысяч рублей.

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