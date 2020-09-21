Киев, 21 сентября 2020, 14:42 — REGNUM На границе Украины и Польши зафиксирована очередь из фур в оба направления. Об этом заявил 21 сентября глава государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Чиновник прибыл на границу, где встретился с заместителем коменданта Надбужанского отдела пограничной стражи Республики Польша полковником Лукашом Цвиком. Стороны обсудили методы выхода из сложившейся ситуации.
Отметим, что аналогичные проблемы зафиксированы на границе Украины и Белоруссии, а также на белорусско-литовской и белорусско-польской границах.
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