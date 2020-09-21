Белорецк, Башкирия, , 14:32 — REGNUM Мужчину обвиняют в попытке убить свою тещу с особой жестокостью в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, днем 20 сентября житель Белорецка гостил у матери своей жены в дачном доме и распивал алкогольные напитки. В этот момент родственники поссорились.

Следователи считают, что в это время мужчина попытался убить пенсионерку с особой жестокостью. Женщину с ожогами тела доставили в больницу.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство, которые совершено с особой жестокостью.

Подозреваемого задержали. Расследование дела продолжается.

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