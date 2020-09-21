Барнаул, , 14:29 — REGNUM В аппарате правительства Алтайского края произошла новая отставка. Как сообщает сегодня, 21 сентября, официальный телеграм-канал региона, подписано распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина.

Чиновник уволен с 21 сентября 2020 года. Временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологи с 22 сентября возложено на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину. Причина отставки не называется, но возможно она связана с рядом скандальных уголовных дел в лесной отрасли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, не прошло и месяца после увольнения (как было сказано — «по собственному желанию») заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, как выяснилось, что в отношении теперь уже бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело. Обыски и последовавший арест связаны с превышением служебных полномочий: чиновница достала дорогостоящие лекарства для своего знакомого за государственный счёт.

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