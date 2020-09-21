Брянск, , 14:28 — REGNUM Один человек погиб, двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал сын высокопоставленного чиновника, в Брянске. Авария произошла ночью 18 сентября, 21 сентября стало известно, что один из пострадавших в аварии, 35-летний мужчина, скончался.

По информации РЕН ТВ, сын вице-губернатора Брянской области, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, врезался сразу в три автомобиля. В результате пострадали три человека. Водитель отказался от медицинского освидетельствования. Ранее суд лишил его водительских прав.

По информации телеканала, водитель Volkswagen Touareg является госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН). Заместитель начальника УГАДН по Брянской области Андрей Депешин сообщил, чтопо факту аварии проводится проверка, сам сотрудник на работе пока не появился

«У нас информация на данный момент сейчас только из СМИ, узнали об этом горе, ДТП. На сегодняшний день мы пока его местонахождение не знаем. Возможно, он находится под стражей. Руководство в курсе, будем проводить внутреннее расследование, дальнейшая судьба его будет решаться. Он работает не в управлении, а на посту. Это произошло в нерабочее время», — цитирует Депешина телеканал.