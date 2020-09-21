Луганск, , 14:21 — REGNUM Один боевик ВСУ пострадал в результате взрыва мины в районе населённого пункта Золотое-4. Об этом 21 сентября сообщил на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его информации, в ходе дооборудования украинских позиций взорвалась мина ПМН-2, ранее установленная украинскими силовиками.

«В результате подрыва получил минно-взрывную травму старший солдат Глушко», — рассказал Филипоненко.

По его информации, в момент взрыва украинский солдат был пьян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об обстреле территории ДНР, осуществлённом боевиками ВСУ с позиций, оборудованных в районе села Водяное.

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