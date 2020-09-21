Рязань, , 14:05 — REGNUM Подозреваемого в покушении на убийства трёх человек, в том числе ребёнка, отправили под ареста Рязани. Мера пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого суд избрал по ходатайству следователя, об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

16 сентября в одной из квартир дома по улице Есенина города Рязани были обнаружены пенсионер, женщина и ее маленький сын с множественными колото-резаными ранениями. Пострадавших удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Следователи оперативно установили подозреваемого в нападении — 25-летнего жителя Московской области.

Как установлено, подозреваемый познакомился с пострадавшей женщиной в Сети и проживал у нее несколько дней. В ночь на 16 сентября, по версии следствия, он нанёс 26-летней девушке, ее пятилетнему ребенку и 69-летнему мужчине множественные ранения ножом, а затем скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области ранее мужчина убил двух маленьких дочерей своей сожительницы, с которой ранее познакомился через интернет.