Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге рабочие нашли на чердаке жилого дома на набережной Обводного канала череп ребенка. Начата доследственная проверка. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Загадочная находка была сделана 19 сентября во время производства кровельных работ на чердаке одного из домов, расположенного на Обводном канале. По предварительной информации ребенку на момент смерти было от 4 до 7 лет.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.