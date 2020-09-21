Москва, , 14:08 — REGNUM Заместителю начальника отдела корпоративного управления в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ Александру Пшеничникову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Обвинение Пшеничникову предъявили по части 4 статьи 159 УК РФ, «Мошенничество в особо крупном размере». По ходатайству следствия чиновника поместили под домашний арест.

В суде не уточнили, в чём именно обвиняют Пшеничникова. Оперативным сопровождением его дела занимаются сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что чиновник признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.