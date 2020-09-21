Краснодар, , 13:55 — REGNUM Приговор в отношении гражданина США, ранее осуждённого за незаконный оборот наркотиков, оставил в силе Краснодарский краевой суд, сообщили ИА в суде 21 сентября. Приговор в отношении иностранца вынес ранее Ейский районный суд.

«В судебном заседании установлено, что в феврале 2019 года гражданин США, находясь в г. Ейске, посредством сети Интернет осуществил заказ у неустановленного лица, находящегося на территории Великобритании, наркотического средства кокаин общей массой более 3 гр., что является значительным размером», — уточнили в суде.

«Заказ» был отправлен международным письмом из Великобритании в Ейск. При вручении его адресат был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При этом после возбуждения уголовного дела фигурант пытался скрыться, но был задержан в аэропорту Минска, откуда намеревался вылететь в Турцию. После задержания иностранец был отправлен под арест. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором Ейского городского суда гражданин Соединенных Штатов Америки признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Осужденный обжаловал приговор в Краснодарский краевой суд. Однако суд апелляционной инстанции счёл приговор законным и оставил его без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. В настоящее время приговор вступил в законную силу. Гражданин США будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.