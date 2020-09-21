Абуджа, , 13:48 — REGNUM Начальник полиции округа Баучи Ахмед Мохаммед Вакили заявил об аресте 50-летнего жителя Нигерии Баваду Ауду, подозреваемого в захоронении своего новорожденного внука заживо. Об этом передает ВВС Swahili.

По словам представителя полиции, Ауду, предположительно, закопал сына своей 17-летней дочери сразу же после того, как она родила его. Вакили сообщил, что в январе девушку изнасиловали, в результате чего она забеременела.

Мужчина заявил, что убил своего внука из-за того, что он «позорит» его дочь.

Вакили отметил, что операция по задержанию Ауду началась 16 сентября после сообщения правозащитников об убийстве новорожденного ребенка. Полиция немедленно прибыла на предполагаемое место преступления о обнаружила закопанного мальчика. Однако по прибытии в больницу ребенок скончался.

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