Курган, , 13:14 — REGNUM В Курганской области продлён арест бывшим заместителю начальника УМВД Курганской области Андрею Шамину и начальнику ОМВД Шадринска Дмитрию Кокотееву до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Курганского городского суда.

Напомним, высокопоставленные полицейские были арестованы 23 марта 2020 года. Их подозревают в коррупционном преступлении. По версии следствия, с 2012 по февраль 2020 года с помощью главного бухгалтера они изготавливали фиктивные платёжные ведомости, в которые вносили ложные сведения о размерах зарплаты, премий и иных выплат сотрудникам шадринского отдела полиции. Сотрудники ОМВД Шадринска затем получали премии либо в заниженном размере, либо не получали их вовсе. Следствие полагает, что таким образом за восемь лет было похищено около 27 млн бюджетных рублей.

Главный бухгалтер шадринского ОМВД находится под домашним арестом.

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