Иркутск, , 13:12 — REGNUM Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего в Усольском районе Иркутской области. Об этом 21 сентября сообщает ГУ МВД по региону.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, находившемся на автодороге Р255 экипажем ГИБДД был замечен легковой автомобиль иностранного производства, который передвигался на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань.

Кроме того, сообщается, что требования инспекторов ГИБДД об остановке водителем автомобиля были проигнорированы, после чего иномарка попыталась скрыться, делая при этом неоднократные опасные маневры. Затем, при обгоне грузового автомобиля, иномарка выехала на обочину и потеряла управление, из-за чего вылетела на встречную полосу и столкнулась там с седельным тягачом.

«В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако мужчина пока от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на месте ДТП работают следователи и по этому факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Архангельске осудили водителя, сбившего насмерть женщину и собаку.