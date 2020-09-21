Архангельск, , 12:56 — REGNUM В Архангельске поставлена точка в резонансном деле о гибели женщины на пешеходном переходе.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, Октябрьский районный суд Архангельска признал виновным 39-летнего Константина Худякова в нарушении правил дорожного движения и оставлении места ДТП.

Напомним, трагедия случилась 22 февраля 2020 года в центре города, на нерегулируемом перекрестке пр. Троицкий и ул. Садовая.

Женщина с собаками переходила дорогу, в это время Худяков, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», не остановился для пропуска пешеходов и допустил наезд на 66-летнюю женщину с собаками. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. С места ДТП Худяков сразу скрылся, а женщина и одна из ее собак скончались. Спустя сутки он был задержан.

Свою вину Худяков полностью признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 2,1 млн рублей.