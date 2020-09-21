Северодвинск, Архангельская область, , 12:27 — REGNUM При тушении пожара в одной из квартир Северодвинска обнаружено тело 66-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан ее 33-летний сын.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, в ходе допроса подозреваемый признал, что избил свою мать ломом, а затем нанес несколько ударов ножом.

«Он пояснил следователю, что не помнит всех событий вчерашнего вечера, но испытывал личную неприязнь к матери, которая ему надоедала своими советами», — сообщили в ведомстве.

Идет допрос свидетелей, подозреваемому придется пройти тест на адекватность — назначена психолого-психиатрическая экспертиза.