Красноярск, , 12:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Красноярском крае продолжает оставаться напряженной. Как сообщает сайт регионального Роспотребнадзора, на 21 сентября выявлено уже 19 055 носителей SARS-CoV-2, причём 101 из них добавился только за последние сутки.

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Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 663. Темп прироста за сутки — 0,5%. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2552 человек. Снято с медицинского наблюдения 37 672 чел., в том числе — за последние сутки — 149. Проведено тестов на коронавирус всего 911 445, из них за последние сутки 2648.

Как уже сообщало ИА, на 20 сентября в крае было зарегистрировано 18 954 лабораторно подтверждённых случая коронавирусома, в том числе 102 — за сутки.

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