Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, тело 57-летней женщины с множественными колото-резанными ранами было обнаружено в ванной комнате ее мужем 19 сентября. По версии следствия, между погибшей и ее 19-летним сыном произошел конфликт, в ходе которого курсант нанес матери удары ножом, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции молодой человек был задержан.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении.

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