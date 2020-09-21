Балаково, Саратовская область, , 12:01 — REGNUM В городе Балаково Саратовской области обнаружены несколько трупов воронов. Фотографии с места массовой гибели птиц публикуют местные СМИ.

Специалисты регионального управления ветеринарии отреагировали на сообщения и выехали в город для взятия проб биоматериалов с целью дальнейшего исследования. В ведомстве пояснили, что ситуация находится на контроле. В качестве версии рассматривают возможную инфекцию, которая поразил пернатых.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Энгельсском районе Саратовской области в одном из личных подсобных хозяйств выявлен очаг птичьего гриппа. Предположительным источником заноса вируса гриппа могла стать дикая водоплавающая и синантропная птица. В районе развернут круглосуточный контрольно-пропускной пост. Трупы павшей птицы уничтожены. Проведена дезинфекция территории очага птичьего гриппа. С владельцами птицепоголовья проводятся разъяснительные беседы.

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