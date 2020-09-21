Барнаул, , 11:56 — REGNUM В ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения РФ (Алтайский край) произошла вспышка коронавируса. Об этом по итогам онлайн-конференции сообщает сегодня, 21 сентября, «Толк» со ссылкой на слова представителя Роспотребнадзора региона Ольги Егоровой.

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Она пояснила, что SARS-CoV-2 занёс в учреждение один из пациентов.

«Были обследованы по контакту как сотрудники, так и пациенты центра. И заболеваемость имеет место быть», — заявила Егорова.

Вместе с тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в справочной федерального центра, прием больных сейчас не осуществляет ни одно отделение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 сентября по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (4057 пациентов, +117 за выходные дни) и ОРВИ (3759 пациентов, +36 за выходные дни).

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