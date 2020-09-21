Посёлок Бугры, Ленинградская область, , 12:00 — REGNUM В поселке Бугры Ленинградской области ночью сгорел автомобиль местного депутата, который выступил против коррупционных нарушений. До этого мужчине прокалывали колеса и пачкали кровью дверь. О происшествии с машиной депутата 21 сентября сообщили в группе «Бугры» в одной из социальных сетей.

В Ленобласти сгорел автомобиль депутата (цитата группы «Бугры47 #3округ) Vk.com/club181905324

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщение о горящей машине у дома 11 по Школьной улице в поселке Бугры поступило на пульт дежурного около четырех часов утра в понедельник, 21 сентября. На место незамедлительно выехала дежурная смена 147-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области в составе восьми пожарных и двух единиц техники.

К 05:11 пожар был ликвидирован. В настоящий момент причины пожара выясняют дознаватели, которые должны установить, был ли это поджог или замыкание электросети. Если выяснится, что была умышленная порча имущества, материалы проверки будут переданы правоохранительным органам.

Как стало известно ИА REGNUM, сгоревшая иномарка принадлежит депутату 3-го округа МО «Бугровское сельское поселение» Андрею Тиликину. Ранее мужчине уже доводилось сталкиваться с порчей имущества: 17 сентября неизвестные нанесли боковые порезы колесам его автомобиля, 12 сентября он заметил за собой слежку, а в начале года ему измазали кровью дверь.

«Это вызвано депутатской деятельностью, — пояснил ИА REGNUM Тиликин. — Была слежка, были порезанные колеса. Всё после открытого письма губернатору».

Андрей Тиликин выступил против коррупционных нарушений сразу после вступления в полномочия 8 сентября 2019 года. После очередной публикации деклараций депутатов МО «Бугровское сельское поселение» депутатами 3-го округа были замечены расхождения в декларациях коллег за один и тот же период, но поданных в разное время. Об этом незамедлительно было доложено в аппарат губернатора региона, после чего у большинства представителей партии «Единая Россия» в Совете депутатов поселения были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.

Тем временем губернатор Александр Дрозденко отправил депутата и главу поселения Геннадия Шорохова в отставку в связи с утратой доверия.

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При этом остальные депутаты, которые были уличены в похожих нарушениях, получили предупреждение.