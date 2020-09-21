Томск, , 11:49 — REGNUM За прошедшую неделю в Томской области жертвами мошенников стали 37 местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в общем они лишились 4,86 млн рублей.

Чаще всего на уловки аферистов попадаются женщины — 24 из 13. Возраст жертв — от 18 лет до 71 года.

«Наиболее распространённым способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам», — отметили в ведомстве.

Также популярной является схема при покупке и продаже товаров через интернет. Чаще всего жертва не получают товар совсем, но иногда вместо купленной вещи оказывают совсем другие предметы. Так, житель Северска вместо шуруповёрта получил в посылке рулетку и органайзер.

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