Самара, , 11:36 — REGNUM Водитель автомобиля «ВАЗ-210 740» сбил корову на трассе в Самарской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем сентября в Ставропольском районе.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-210 740», за рулем которого находился мужчина 1957 года рождения, ехал по автотрассе «М-5 Урал — Солнечная поляна — Ширяево». В какой-то момент он сбил корову, которая переходила дорогу. В результате аварии животное пострадало. Травмы получил и водитель автотранспортного средства.

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель был в трезвом состоянии. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.