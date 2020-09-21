Красноярск, , 11:25 — REGNUM Красноярские следователи проверяют, причастен ли бизнесмен Анатолий Быков к ещё одному преступлению — подстрекательству к убийству. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В производстве красноярского главка СКР уже находится уголовное дело против Быкова, возбуждённое по статье 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом»). В ходе следствия получены данные о том, что Быков подстрекал своего знакомого совершить убийство.

По предварительным данным, осенью 2004 года Быков склонил знакомого к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края, 38-летнего Андрея Грабовского. Исполнитель убийства 1 ноября того же года обстрелял автомобиль Грабовского из автомата Калашникова на дороге, ведущей в поселок Овинный.

Потерпевший смог увести машину с линии обстрела и остался жив. Пули пробили кузов машины и лобовое стекло, стрелявший скрылся с места происшествия. Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по этому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября бизнесмену и экс-депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации убийства в 1994 году. Также расследуются дела о его руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

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