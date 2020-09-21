Киев, 21 сентября 2020, 11:14 — REGNUM В некоторых районах столицы Украины наблюдается сильное задымление. Об этом сообщила 21 сентября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По данным спасателей, причиной стал пожар на свалке, который перекинулся на близлежащие торфяники.
В пресс-службе отметили, что открытого огня нет, на месте происшествия работают четыре пожарные цистерны, которые заливают очаги тления водой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее загорелась свалка в Кривом Роге. Огонь охватил территорию площадью 850 кв. метров.
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