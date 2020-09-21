Удмуртская Республика, , 10:57 — REGNUM Вандалы в ночь на 20 сентября устроили разгром на Центральной площади Ижевска. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава Октябрьского района города Алексей Девяткин.

Чиновник уточнил, что вырваны кусты в северном сквере, урны вместе с плиткой. Разрисованы и сломаны скамейки, разбит информационный планшет на остановочном павильоне по ходу к переулку Широкий. Также разбито стекло остановочного павильона по ходу к станции Динамо.

Уже в воскресенье подрядная организация начала восстанавливать первоначальный вид благоустроенной территории.

«Нет слов… Одни эмоции… Администрация Октябрьского района обращается в правоохранительные органы города Ижевска для поиска граждан, причинивших ущерб», — заключил Девяткин и призвал жителей Ижевска бережно относиться к городским общественным пространствам.

ИА REGNUM напоминает, осенью прошлого года мужчина разбил экран умной остановки телефонной трубкой. Инцидент записали камеры видеонаблюдения. Ущерб оценивался в 120 тыс. рублей. По данному факту была назначена полицейская проверка. Однако вандал так и не был найден.

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