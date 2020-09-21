Барнаул, , 10:47 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 21 сентября, по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (4057 пациента, +117 за выходные дни) и ОРВИ (3759 пациентов, +36 за выходные дни).

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Также произошёл рост среди тяжелобольных (144 пациентов, + 17 за выходные дни) и подключенных к аппаратам ИВЛ (64 пациента, +5 за выходные дни).

За прошедшие выходные в крае скончались 19 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв составляет уже 431 человек.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 46 детей до 17 лет включительно. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 060 человек (+73 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 699 человек человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным начать переход на третий этап снятия карантинных ограничений по SARS-CoV-2.

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