Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге разыскивают 19-летнего курсанта университета морского и речного флота, которого подозревают в убийстве матери. Об этом 21 сентября сообщает издание «Конкретно.ру».

Сообщение об убийстве поступило в полицию от петербуржца, который обнаружил окровавленное тело своей 57-летней жены в ванной комнате. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на теле женщины множественные колото-резанные ранения шеи и головы.

«По подозрению разыскивается сын погибшей, 19-летний слушатель 2-го курса Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», — уточняет издание.

К поискам подозреваемого привлечена служебная собака, которая смогла пройти по следу молодого человека от дома по улице Маршала Тухачевского, где было найдено тело, до проезжей части у Полюстровского парка.