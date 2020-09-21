Иркутск, , 10:15 — REGNUM Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор теперь уже бывшему руководителю дошкольного образовательного учреждения: на протяжении двух лет женщина получила из городского бюджета порядка 900 тысяч рублей, оформив на работу «мёртвые души». Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По оценкам следствия, на людей, которые только числились работниками в детском саду, оформлялись трудовые книжки и табеля учета рабочего времени, а зарплата перечислялась на банковские карты. Облаченные деньги лже-сотрудники передавали затем начальнице.

За это преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество») назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ребенку 14 лет.