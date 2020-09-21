Самара, , 10:07 — REGNUM Крупный град прошел в Самарской области. Об этом 20 сентября сообщают пользователи группы «Подслушано|Самара» в одной из социальных сетей.

Некоторые жители отмечают, что такого сильного града они никогда не видели.

По прогнозам синоптиков, прохладная осенняя погода с дождями в Самарской области сохранится и в ближайшие дни. При этом температура воздуха ночью может понизиться до 3 °C, а днем столбик термометра может подняться до 20 °C.

Ранее специалисты предупреждали о том, что в Самарской области с 19 по 21 сентября текущего года ожидается активный циклонический вихрь с фронтальными разделами, который обусловит ненастную по-осеннему холодную погоду в регионе. По области пройдут дожди, в отдельных районах — сильные с порывистым ветром и пониженным температурным режимом.

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