Иркутск, , 09:58 — REGNUM Начало нового учебного года негативным образом сказалось на распространении коронавируса в образовательных учреждениях Иркутской области. Как сообщает официальный сайт региона, SARS-CoV-2 выявлен у 46 детей и девять педагогов в 41 школе региона.

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Закрыты по одной группе в 10 детских садах области, там выявлены два случая заражения у детей. Единичные случаи заболевания диагностированы в учреждениях среднего профессионального образования и вузах.

Также в связи с напряженной эпидемиологической ситуации рассмотрения вопроса об открытии детских садов отложено до 28 сентября. Сейчас учреждения работают в режиме дежурных групп, количество которых не ограничено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: на 21 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 484 человека, причём 75 добавились только за последние сутки.

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