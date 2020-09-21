Уфа, , 09:53 — REGNUM Два автомобиля повреждены после падения на них деревьев в Уфе. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

По сообщению пресс-службы ведомства, по данным на 19:30 часов 20 сентября из-за усиления порывов ветра было зафиксировано шесть случаев падения деревьев в Октябрьском, Ленинском, Орджоникидзевском и Советском районах Уфы.

Сообщается, что из-за этого получили повреждения два автотранспортных средства. А два раза деревья падали на линии электропередач. К счастью погибших и пострадавших нет. Аварий на сетях электроснабжения также не зафиксировано.

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