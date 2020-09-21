Новосибирск, , 09:41 — REGNUM В Новосибирске идёт проверка по фактам сообщений о минировании вузов. Об этом и сообщили в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

Напомним, что накануне вечером, 20 сентября, новосибирские вузы получили на электронную почту анонимные сообщения о минировании.

Как сообщается на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», эвакуация была объявлена в Новосибирском государственном аграрном университете и в главном корпусе Новосибирского государственного университета.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта», — отметили в АТК.

В аппарате антитеррористической комиссии региона уточнили, что по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий ранее информация не подтвердилась.