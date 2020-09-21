Кривошеинский район, , 09:40 — REGNUM В Томской области следователи начали проверку после обнаружения тела 73-летнего мужчины на берегу острова Ташьян в Кривошеинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Предварительно установлено, что мужчина 18 сентября был на охоте с друзьями. Когда началась грозы, все охотники, кроме погибшего, вернулись в охотничий домик. Позже они нашли тело друга на берегу. Отмечается, что на теле выявлены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

«Также обнаружены следы оплавления на сотовом телефоне, находившемся на груди погибшего, и на стволе охотничьего ружья. Основной версией следствия о причине смерти мужчины является поражение электрическим током от удара молнией», — отметили в правительстве.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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