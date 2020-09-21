Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга двое молодых людей погибли при невыясненных обстоятельства, упав с крыши жилого дома. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

По данным издания «Фонтанка», молодые люди упали с крыши дома №20 по улице Рубинштейна около 20 часов в воскресенье, 20 сентября. На место прибыли полицейские и медики. Последним оставалось лишь констатировать смерть обоих пострадавших.

Согласно данным личной страницы в социальных сетях молодого человека, будучи студентом Политеха, он зарабатывал на жизнь проведением частных экскурсий по крышам домов Петербурга и ремонтом квартир.

Напомним, что городские власти неоднократно предпринимали попытки пресечь нелегальные экскурсии по крышам, взяв под контроль эту сферу, но ситуация принципиально не изменилась.