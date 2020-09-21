Куала-Лумпур, , 09:39 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Джохор-Бару подтвердило гибель шести индонезийских граждан в Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

В настоящее время генеральное консульство Индонезии координирует действия с полицией и иммиграционной службой Малайзии, чтобы проверить информацию об обнаружении шести тел индонезийских граждан.

Основываясь на информации малайзийской полиции и иммиграционной службы, шесть погибших граждан Индонезии подозревают в попытке нелегально проникнуть в Малайзию на лодке. Спасатели обнаружили тела погибших. Ими стали четыре женщины и двое мужчин, которые, как считается, являются гражданами Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии на Филиппинах временно закроют после того, как у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.

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