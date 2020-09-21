Махачкала, , 09:40 — REGNUM Годовалый ребенок погиб в Дагестане при столкновении двух автомобилей. Еще двое малолетних детей госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе главного управления МВД по республике.

ДТП произошло накануне в Буйнакском районе Дагестана, на автодороге Махачкала — Верхний Гуниб. Установлено, что 28-летний житель села Карамахи за рулем ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и врезался в ехавшую впереди в попутном направлении грузовую «Газель», которую пытался обогнать.

В результате аварии находившаяся в легковушке годовалая девочка скончалась в больнице Буйнакска. Еще двое детей трех и пяти лет с различными травмами доставлены в медучреждение города. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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