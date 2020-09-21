Хельсинки, , 09:36 — REGNUM На севшем на мель около Аландских островов в Финляндии пароме Amorella, принадлежащего компании Viking Linе, находились 11 российских граждан. Об этом 20 сентября сообщили журналистам в посольстве России в Хельсинки.

«Подтверждаем, что на борту было 11 российских граждан, никто из них не пострадал», отметили в посольстве.

Также там рассказали, что консульство РФ на Аландских островах поддерживает контакты с данными людьми, контролируя ситуацию, и что всем российским гражданам оказано необходимое содействие, в настоящее время они размещены в гостинице.

Отметим, ранее стало известно, что днем 20 сентября паром Amorella, который направлялся из Стокгольма в Турку и на борту которого было 207 пассажиров и 74 члена экипажа, сел на мель около Аландских островов в Финляндии. В результате инцидента никто не пострадал.