Барнаул, , 09:20 — REGNUM В Барнауле после ДТП, при котором погибла семья из четырех человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

«Следователем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ (следственной части следственного управления) УМВД России по г. Барнаулу 21.09.2020 возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что региональная прокуратура проведет проверку соблюдений требований ГОСТ при дорожного движения в местах, в которых ведутся дорожные работы.

Вечером 20 сентября на Павловском тракте в Барнауле легковой автомобиль Toyota Rav 4 врезался в стоящий грузовик «КамАЗ», в результате чего погибла семья из четырех человек, включая детей 2011 и 2017 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что молодой мужчина скончался в ДТП с грузовиком Маn на автотрассе в Башкирии.