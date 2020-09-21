Набережные Челны, Татария, , 09:22 — REGNUM В Набережных Челнах задержан 37-летний мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

Днем 18 сентября подозреваемый, вооруженный топором и взяв с собой собаку, разозлившись на бывшую жену, подкараулил ее возле работы. Когда женщина с сожителем подъехали на машине, обвиняемый подошел к ним и разбил окно. Водитель автомобиля выскочил из машины и попытался убежать, но его догнала собака и повалила на землю. Злоумышленник воспользовался этим и нанес несколько ударом мужчине топором по голове. От полученных травм 32-летний сожитель экс-жены скончался на месте. Следом за соперником обвиняемый накинулся на женщину, но ей удалось забежать в здание, где ее коллега отпугнул подозреваемого с помощью травматического пистолета.

Следствием назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани ночью 15 сентября от многочисленных ожогов скончалась 41-летняя местная жительница. По подозрению в поджоге задержан 40-летний муж потерпевшей.

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