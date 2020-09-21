Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 09:07 — REGNUM В Светлинском районе Оренбургской области автомобиль сбил двух подростков. Дети в возрасте 12 и 13 лет госпитализированы. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту ДТП в поселке Светлый полиция проводит проверку. Предварительно установлено, что автомобиля «ВАЗ-21 103», за рулем которого находился 24-летний водитель, сбил двух детей-пешеходов. Мальчики вне зоны действия пешеходного перехода выбежали на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством.