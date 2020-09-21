Ульяновск, , 09:01 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура через суд добилась признания незаконными сделок директора строительной компании со своими родственниками на сумму 40 млн рублей. Это повлекло нарушение прав более 1 тыс. дольщиков, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, речь идёт о компании «Максима», которая строит 24-этажный дом в Ульяновске с привлечением средств дольщиков. В ходе прокурорской проверки установлено, что директор организации «оформлял накануне 2018 года» «незаконные сделки по отчуждению квартир»: по данным надзорного ведомства, 25 жилых помещений передано «по фиктивным договорам долевого участия родной сестре», 11 квартир предоставлены знакомому.

Правоохранители отмечают, что 40 млн рублей от указанных физических лиц фактически не поступали и полагают, что это привело к «ущемлению интересов более 1 тыс. жилищных дольщиков». По данному факту прокурор района Ульяновска вышел в суд с иском о возврате 36 квартир в имущественный комплекс застройщика. В ведомстве сообщают, что иск удовлетворён, решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что в 2022 году будут решены проблемы обманутых дольщиков, и эта проблема будет снята. По его словам, «удалось выработать приемлемое решение», в результате два года в регионе сдано 14 долгостроев. Каждый проблемный дом достраивается на основе индивидуального плана, по каждому формируют группу контроля для эффективного расходования выделенных средств.

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