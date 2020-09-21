Уфа, , 08:53 — REGNUM Гострудинспекция установила причины несчастного случая, во время которого рабочий получил тяжёлую травму в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай с 51-летним литейщиком пластмасс ООО «Белебеевский завод «Автокомплект» произошел 13 августа в цехе по механической обработке изделий. На оборудовании по литью изделий под давлением были зафиксированы неполадки. Работник рассказал об этом наладчику. Наладчик устранил неполадку и запустил оборудование в тестовом режиме. После этого, литейщику было разрешено возобновить работу. Во время работы мужчина протянул правую руку в рабочую зону пресс-формы. В этот момент сработал узел инжекции. В результате рука работника была прижата механизмом, мужчина получил тяжелую травму.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что причинами тяжёлого несчастного случая стали отсутствие контроля за состоянием охраны и условий безопасности труда на рабочих местах, а также нарушение технологической процесса: литейщик протянул руку в рабочую зону пресс-формы в то время, когда электродвигатель был включен. Кроме этого, он чистил термореактивную смолу без полной остановки механизма, при этом он не переключил режим с автоматического на ручной.

Сообщается, что в отношении работодателя возбуждено административное производство.

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