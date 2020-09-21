Москва, , 08:43 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за минувшие сутки ликвидировали на территории России 11 лесных пожаров на общей площади 185 га. Об этом 21 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.09.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 11 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 185 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Калининградской, Воронежской, Оренбургской, Курганской, Иркутской и Рязанской областей, в Краснодарском крае, в Республике Алтай и в городе Севастополь.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 22 лесных пожара на общей площади 973 га, на которых ведутся работы по их активной ликвидации.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 668 человек, 154 единицы техники и два воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 22 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хакасии с начала года зарегистрировано 1829 пожаров, в результате чего погибли 25 человек и ещё 23 человека получили травмы.