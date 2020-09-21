Конджу, , 08:43 — REGNUM 20 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,2 балла произошло в 01:22:14 по местному времени в 7 км к северо-северо-востоку от города Конджу провинции Чхунчхон-Намдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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