Кампала, , 08:46 — REGNUM Полиция Уганды начала расследование причин возгорания, начавшегося в главном здании университета Макерере в столице страны Кампале. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, возгорание произошло в предрассветные часы в воскресенье, 20 сентября. Предположительно, пожар начался с крыши здания и распространился на нижние этажи, на которых расположены финансовый отдел университета и бухгалтерия.

«Много имущества было уничтожено. Проводятся следственные действия, направленные на установление причины пожара», — сообщается в постановлении полиции.

Проректор университета профессор Барнабас Навангве заявил, что «историческое состояние здания будет восстановлено в кратчайшие сроки».

"Сегодня очень темное утро для Университета Макерере. Наше культовое главное административное здание сгорело, просто невероятные разрушения», — написал профессор на своей странице в Twitter.

Место происшествия посетит первая леди Уганды и министр образования и спорта Джанет Мусевени.

По словам репортеров, главное здание с его уникальной британской инфраструктурой XX столетия на протяжении многих лет было достопримечательностью университета Макерере. Здание было построено на средства колониальной биржи развития.