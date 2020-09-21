Кампала, 21 сентября 2020, 08:46 — REGNUM Полиция Уганды начала расследование причин возгорания, начавшегося в главном здании университета Макерере в столице страны Кампале. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.
По информации журналистов издания, возгорание произошло в предрассветные часы в воскресенье, 20 сентября. Предположительно, пожар начался с крыши здания и распространился на нижние этажи, на которых расположены финансовый отдел университета и бухгалтерия.
«Много имущества было уничтожено. Проводятся следственные действия, направленные на установление причины пожара», — сообщается в постановлении полиции.
Проректор университета профессор Барнабас Навангве заявил, что «историческое состояние здания будет восстановлено в кратчайшие сроки».
"Сегодня очень темное утро для Университета Макерере. Наше культовое главное административное здание сгорело, просто невероятные разрушения», — написал профессор на своей странице в Twitter.
Место происшествия посетит первая леди Уганды и министр образования и спорта Джанет Мусевени.
По словам репортеров, главное здание с его уникальной британской инфраструктурой XX столетия на протяжении многих лет было достопримечательностью университета Макерере. Здание было построено на средства колониальной биржи развития.